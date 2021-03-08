Інтер - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 26 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Претенденти на Скудетто Інтер і Аталанта зіграють у 26 турі італійської Серії А. Матч відбудеться в понеділок, 8 березня, о 21:45 за київським часом, на стадіоні Джузеппе Меацца.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Інтер - Аталанта дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола завершився нічиєю - 1:1. У 25 турі Аталанта вдома знищила Кротоне (5:1), а Інтер здолав Парму (1:2). Після 25 турів Інтер очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії, набравши 59 очок. Аталанта на 5 сходинці з 49 очками.