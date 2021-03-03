Вірт: Як можна арбітра із Запоріжжя призначати на гру команди, яка базується у Запоріжжі?

Головний тренер Вереса Юрій Вірт має питання до роботи арбітрів у кубковому матчі своєї команди проти Зорі (1:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Єдине, що розчарувало - результат. По грі - я задоволений діями команди. Тим, як футболісти виконували установку на матч. Ми грали проти дуже сильної команди, яка знаходиться в хорошому ігровому тонусі. Вони провели вже три офіційних гри. Для нас - це перша офіційна гра року. Тому було невелике хвилювання.

Хлопці - молодці. Виконували все, що від них вимагали. Ми ні в чому не поступилися луганській Зорі. Створювали достатньо моментів. От реалізація сьогодні підвела.

Дещо важке було поле. У Туреччині ми готувалися на дещо інших полях. А загалом хочу подякувати усім за гру. Якщо гратимемо так далі - в нас все буде гаразд.

По суддівству. Дійсно. Ми передивилися епізод - судді припустилися результативної помилки з незарахованим голом. Якби ми повели в рахунку - все могло б скластися по-іншому. На такому рівні арбітри УПЛ не повинні отак помилятися. Крім того, як можна арбітра із Запоріжжя призначати на гру команди, яка сім років базується у Запоріжжі?

Зараз команда отримає два вихідних. 6 березня збираємося разом у Винниках, де готуватимемося до гри з Оболонню. 11 березня вирушимо до Києва", - сказав Вірт.