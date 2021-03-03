Зоря вибила Верес з Кубка України

Зоря побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Верес у 1/4 фіналу Кубка України приймав Зорю.

Матч завершився перемогою луганського клубу з рахунком 2:1.

Відзначимо, що на 76-й хвилині Верес залишився у меншості, арбітр за другу жовту картку вилучив півзахисника Сергія Панасенка.

Кубок України

1/4 фіналу, 03 березня

Верес - Зоря 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Шестаков (пен), 1:1 - 25 Іванісеня, 1:2 - 59 Кочергін

Верес: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов, Полюлях (Кучеров 16), Панасенко, Дахновський (Сергійчук 61), Гегедош (Гайдучик 83), Пасіч, Шестаков.

Зоря: Васіль, Руфаті (Громов 88), Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс (Ємець 69), Назарина, Кочергін, Юрченко, Луньов (Хомченовський 69), Кабаєв, Шахаб.

Попередження: Панасенко (7, 76), Дахновський (30) - Руфаті (20), Абу Ханна (80), Шахаб (90+3)

Вилучення: Панасенко (76)