Маліновський повторив досягнення Ярмоленка, Коноплянки та Реброва

Руслан Маліновський відзначився десятим голом за Аталанту

Руслан Маліновський забив десятий м'яч за Аталанту в Серії А та вийшов на четверте місце серед українських футболістів за голами у ТОП-чемпіонатах.

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Лідирує у рейтингу Андрій Шевченко, який забив за Мілан та Челсі 136 голів.

ТОП- 10 українських бомбардирів в чемпіонатах великої п'ятірки:

1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) - 136

2. Андрій Воронін (Боруссія Менхенгладбах, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна) - 53

3. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) - 17

4-7. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) - 10

4-7. Андрія Ярмоленко (Боруссія Дортмунд, Вест Гем) - 10

4-7. Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) - 10

4-7. Руслан Маліновський (Аталанта) - 10

8. Юрій Максимов (Вердер) - 9

9. Віктор Скрипник (Вердер) - 7

10-11. Володимир Лютий (Бохум, Дуйсбург) - 6

10-11. Артем Кравець (Штутгарт, Гранада) - 6

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті перемогти Сампдорію у 24 турі Серії А.