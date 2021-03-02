Маліновський повторив досягнення Ярмоленка, Коноплянки та Реброва

Джерело - zbirna.com.
Руслан Маліновський забив десятий м'яч за Аталанту в Серії А та вийшов на четверте місце серед українських футболістів за голами у ТОП-чемпіонатах.
Про це повідомляє
Лідирує у рейтингу Андрій Шевченко, який забив за Мілан та Челсі 136 голів.
ТОП- 10 українських бомбардирів в чемпіонатах великої п'ятірки:
1. Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) - 136
2. Андрій Воронін (Боруссія Менхенгладбах, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна) - 53
3. Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) - 17
4-7. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) - 10
4-7. Андрія Ярмоленко (Боруссія Дортмунд, Вест Гем) - 10
4-7. Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) - 10
4-7. Руслан Маліновський (Аталанта) - 10
8. Юрій Максимов (Вердер) - 9
9. Віктор Скрипник (Вердер) - 7
10-11. Володимир Лютий (Бохум, Дуйсбург) - 6
10-11. Артем Кравець (Штутгарт, Гранада) - 6
Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті перемогти Сампдорію у 24 турі Серії А.