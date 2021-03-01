Шевчук: Світ дізнався про Фонсеку завдяки Шахтарю

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#Шевчук, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Матчі Шахтар - Маккабі та Шахтар - Зоря є дуже схожими між собою.

Про це заявив експерт ТК Футбол В'ячеслав Шевчук.

"Для мене два дуже схожих матчі: Шахтар - Маккабі та Шахтар - Зоря. Відмінний початок, хлопці сконцентровані, агресивні, відразу вступають у високий пресинг, грають вертикально і відразу входять в штрафну. З Маккабі це тривало 30 хвилин. Потім хлопців начебто хтось приспав. те ж саме і з Зорею відбулося. Після 30 хвилини ми побачили, що Маккабі став грати впевненіше, створювати моменти, причому, більш небезпечні, ніж Шахтар.

Мені взагалі подобається, що ми вийшли на Рому. Це круто. Колишній тренер, про якого світ дізнався завдяки Шахтарю, який відмінно себе проявив і пішов у ТОП-клуб. І в Ромі, на мій погляд, він хорошу роботу робить. У Шахтаря на топові команди завжди особливий настрій. А на команди рівнем нижче вони виходять розслабленими", - сказав Шевчук.

Раніше, стали відомі заробітки Шахтаря та Динамо в єврокубках.

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