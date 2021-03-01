Стали відомі заробітки Шахтаря та Динамо у єврокубках

Джерело - footboom.com.
Вихід Динамо та Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи приніс клубам додаткові преміальні.
Про це повідомляє footboom.com.
Динамо та Шахтар заробили по 1,1 млн євро за вихід в 1/8 ЛЄ. Дана сума не враховує телевізійні виплати.
Підсумковий результат всіх українських команд:
Шахтар 1/16 фіналу ЛЄ - 45,102 млн євро
Динамо 1/16 фіналу ЛЄ - 37,07 млн євро
Зоря Груповий етап ЛЄ - 4,7743 млн євро
Колос 3-й відбірковий раунд ЛЄ - 0,54 млн євро
Десна 3-й відбірковий раунд ЛЄ - 0,28 млн євро