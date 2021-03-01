Стали відомі заробітки Шахтаря та Динамо у єврокубках

Українські клуби заробили понад 87 млн євро

Вихід Динамо та Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи приніс клубам додаткові преміальні.

Про це повідомляє footboom.com.

Динамо та Шахтар заробили по 1,1 млн євро за вихід в 1/8 ЛЄ. Дана сума не враховує телевізійні виплати.

Підсумковий результат всіх українських команд:

Шахтар 1/16 фіналу ЛЄ - 45,102 млн євро

Динамо 1/16 фіналу ЛЄ - 37,07 млн євро

Зоря Груповий етап ЛЄ - 4,7743 млн євро

Колос 3-й відбірковий раунд ЛЄ - 0,54 млн євро