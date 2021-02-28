Колишній воротар збірної Аргентини на смерть збив людину в ДТП

Поліція завела щодо тренера справу за статтею ненавмисне вбивство

Колишній голкіпер аргентинської збірної, а нині тренер Велеса Пабло Кабальєро на смерть збив людину в ДТП.

Про це повідомляє Ole.

Загиблого вже впізнали, ним виявився 56-річний Хуан Ріверо. Поліція завела щодо тренера справу за статтею ненавмисне вбивство. При цьому свідки події в один голос заявили, що Ріверо переходив шосе в недозволеному місці в темну пору доби.

Медики констатували, що смерть пішохода настала в результаті удару, який був настільки сильним, що Volkswagen Tiguan Кабальєро залишився в жалюгідному стані.

46-річний Кабальєро виступав за Еспаньйол, Сельту, Леванте, отримував Трофео Самора (приз самому надійному голкіперу Приклади) у 2003 році, а також награв 26 матчів за збірну Аргентини в 1996-2004 роках.

Раніше, Вальядолід втратив перемогу над Сельтою у 25 турі Ла-Ліги.