 Гельзін пояснив звільнення Климовського | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 03:56 2124
Калитвинцев став новим головним тренером Олімпіка
Сьогодні 14:08 807
Гарвардський університет включив курс Кличка до своєї навчальної програми
Сьогодні 12:55 1246
Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:50 2653
Олімпік звільнив головного тренера
Сьогодні 08:53 1003
Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:29 2324
Роблес: Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс
Сьогодні 08:08 3716
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 03:12 4268
Аталанта з Маліновським поступилася Реалу у Лізі чемпіонів
Вчора 23:54 1016
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид 0:1. Як це було
Вчора 23:52 4807
Блоги
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Вчора 15:07 1749
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 1442
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Вчора 13:55 3021
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 13:08 1258
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Вчора 10:19 7480
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 800
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6816
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 8815 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 3028
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1123
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:43 Пряма трансляція Брюгге - Динамо: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 1353
17:41 Пряма трансляція Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 1709
17:39 Блог Тільки Господь дає перемогу. Усик тренується під Олімпіаду-80 108
17:37 Футбол Міньйоле може зіграти проти Динамо 138
17:16 Футбол Алаба назвав вимоги майбутньому клубу 215
16:59 Теніс Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Франції 235
16:48 Футбол Калитвинцев: До ранку обговорювали з президентом Олімпіка футбольні справи 320
16:31 Футбол Гвардіола: Манчестер Сіті завжди перемагає завдяки грошам 562
16:15 Футбол Гельзін пояснив звільнення Климовського 837
15:55 Футбол Минай - Олімпік: Де дивитися матч УПЛ 317
15:39 Бокс Воррен: Вайлдер виставляє себе дурнем 684
15:25 Футбол Манчестер Сіті - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 569
15:17 Блог Світоліна забрала свій орден "За заслуги" 645 1
15:10 Бокс Ф'юрі: Вайлдеру кінець 1227
14:55 Футбол Шахтар - Зоря: Де дивитися матч УПЛ 807
14:40 Баскетбол Мілвокі міг підписати Леня 534
14:30 Блог У Чехії спортсмен встановив світовий рекорд, пропливши під льодом 81 метр 389
14:24 Бокс Ф'юрі: Джошуа, не будь курчам 1017
14:18 Баскетбол Черкаські Мавпи підсилилися американським захисником 520
14:08 Футбол Калитвинцев став новим головним тренером Олімпіка 807
13:59 Футбол Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: відео голів і огляд матчу 874
13:55 Футбол Львів - Динамо: Де дивитися матч УПЛ 900
13:49 Футбол Брюгге - Динамо: відео голів та огляд матчу 964
13:39 Бокс Паркер: Вайт має остерігатися одного удару Повєткіна 901
13:25 Футбол Зідан: Все було непросто, але перемога в кишені 759

Гельзін пояснив звільнення Климовського

Сьогодні 16:15 837 0
Владислав Гельзін прокоментував звільнення Ігоря Климовського.
Гельзін пояснив звільнення Климовського
#Олімпік, #Гельзін

Джерело - isport.ua.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про причини звільнення Ігоря Климовського.

Про це розповів сам власник клубу.

"Ми прийняли рішення розлучитися з Ігорем Климовським за обопільною згодою сторін. Можу сказати, що на це вплинули не тільки дві стартові поразки команди у другій частині чемпіонату Динамо і Дніпра-1. Це не основна причина. Ми йому запропонували після невеликої паузи, влітку, з нового сезону очолити юнацьку команду клубу", - розповів Гельзін.

Нагадаємо, Калитвинцев став новим головним тренером Олімпіка.

Коментарі ()