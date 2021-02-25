Гельзін пояснив звільнення Климовського

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про причини звільнення Ігоря Климовського.

Про це розповів сам власник клубу.

"Ми прийняли рішення розлучитися з Ігорем Климовським за обопільною згодою сторін. Можу сказати, що на це вплинули не тільки дві стартові поразки команди у другій частині чемпіонату Динамо і Дніпра-1. Це не основна причина. Ми йому запропонували після невеликої паузи, влітку, з нового сезону очолити юнацьку команду клубу", - розповів Гельзін.