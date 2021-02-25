Донецький клуб отримає нового головного тренера

Донецький Олімпік відправив у відставку головного тренера команди Ігоря Климовського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Президент клубу Владислав Гельзін залишився незадоволений результатами команди на старті другого кола чемпіонату України.

Нагадаємо, після зимової паузи Олімпік програв київському Динамо (1:3) і Дніпру-1 (0:2).

Нещодавно в тренерський штаб Олімпіка увійшов ексхавбек Барселони і Манчестер Сіті Яя Туре. Втім, за даними джерела, головним кандидатом на вакантну посаду головного тренера є Юрій Калитвинцев.

Климовський очолив Олімпік в березні 2020 року, ставши виконуючим обов'язки головного тренера після відставки Вісенте Гомеса. 49-річний фахівець був затверджений на посаді головного тренера в липні 2020-го.