Евертон продовжив контракт з одним зі своїх лідерів

Дінь у клубі буде ще чотири роки

Англійський Евертон із Ліверпуля продовжив контракт із лівим захисником Люкою Дінем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відтепер 27-річний француз матиме угоду з клубом, яка діятиме до кінця червня 2025 року, повідомляє клуб.

Люка Дінь прийшов до Евертона з Барселони у 2018 році. Провів у складі команди 97 матчів, забив 5 голів і віддав 19 асистів.

Цього сезону в складі ліверпульців Дінь відіграв 16 матчів - віддав 6 гольових передач.

Раніше, капітан Ліверпуля травмувався у дербі з Евертоном.