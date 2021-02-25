Евертон продовжив контракт з одним зі своїх лідерів

Джерело - UA-футбол.
Англійський Евертон із Ліверпуля продовжив контракт із лівим захисником Люкою Дінем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Відтепер 27-річний француз матиме угоду з клубом, яка діятиме до кінця червня 2025 року, повідомляє клуб.
Люка Дінь прийшов до Евертона з Барселони у 2018 році. Провів у складі команди 97 матчів, забив 5 голів і віддав 19 асистів.
Цього сезону в складі ліверпульців Дінь відіграв 16 матчів - віддав 6 гольових передач.
Раніше, капітан Ліверпуля травмувався у дербі з Евертоном.