Арсенал завершив трансфер одноклубника Ярмолюка
Арсенал
Лондонський Арсенал оголосив про перехід опорного хавбека Брентфорда Крістіана Нергора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 15 мільйонів фунтів стерлінгів, а данський півзахисник підписав дворічний контракт з опцією продовження на ще один сезон.
Нергор лише у березні цього року продовжував контракт з Брентфордом. Минулого сезону Крістіан зіграв 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість м’ячів і віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.