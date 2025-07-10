Потенційні суперники Олександрії зіграли свій матч кваліфікації Ліги Європи: АЕК Ларнака обіграв Партизан

Сьогодні, 10 червня, відбулися перші матчі першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

Зокрема, між собою зіграли АЕК Ларнака та Партизан, який минулого сезону двічі розгромило Динамо. Цей поєдинок цікавий українським уболівальникам, оскільки лузер пари гратиме проти Олександрії у кваліфікації Ліги конференцій.

У підсумку мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкував АЕК. Матч відповідь відбудеться за тиждень, 17 липня.

Також Цельє у матчі з 5 голами обіграв Сабах Баку (3:2). Також наразі у межах кваліфікації грає і донецький Шахтар. Його суперником є фінський Ільвес. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Ліга Європи-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 10 липня

Сабах Баку (Азербайджан) – Цельє (Словенія) 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Шафранко, 1:1 – 7 Ковачевич, 2:1 – 18 Шафранко, 2:2 – 48 Ковачевич, 2:3 – 90+4 Хрка

АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 67 Кабрера

У разі перемоги у двоматчевому протистоянні Шахтар у наступному етапі зустрінеться з турецьким Бешикташем. Якщо ж "гірники" програють, то впадуть у кваліфікацію Ліги конференцій, де у другому колі гратимуть проти АЗ Алкмаар.