Команда NAVI з Apex Legends вийшла у фінальну частину чемпіонату світу

Українська кіберспортивна команда NAVI з Apex Legends зуміла напряму вийти у фінальну частину турніру ALGS 2025 Midseason Playoffs, що відбувається в межах Esports World Cup 2025.

Ну груповому етапі "народжені перемагати" посіли 7 місце – останню сходинку, яка гарантувала вихід напряму. Окрім NAVI, у плейоф також пройшли TSM, Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, KINOTROPE та Wolves.

Вирішальна частина турніру відбудеться вже за три дні, 13 липня. Призовий фонд змагання складає 2 мільйони доларів. Зауважимо, що напередодні у наступну стадію на чемпіонаті світу вийшла і команда NAVI з Dota 2.

Також нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.