Повернення травмованих і сподівання на молодь: головний тренер Руха розповів про кадрову ситуацію в клубі

Головний тренер Руха Іван Федик прокоментував виступ команди в контрольних матчах з Чорноморцем та Епіцентром, перебіг літніх зборів і кадрову ситуацію в клубі.

Про це інформує пресслужба львів’ян.

"Хлопці поступово звикають до вимог тренерського штабу і з кожним спарингом виглядають на полі все краще й зіграніше, але нам варто ще багато працювати. Не можна сказати, що склади у попередніх двох спарингах були експериментальними, адже деякі гравці відновилися від травм, повернулась частина легіонерів, тож ми розподіляємо ігровий час між цими футболістами, щоб вони поступово набирали оптимальні кондиції", – заявив Федик.

Прокоментував наставник Руха і кадрову ситуацію у клубі.

"Євгеній Пастух, Едсон, Бекназ Алмазбеков та інші гравці, які відновили роботу у загальній групі, безумовно додадуть якості нашій грі як в атаці, так і в обороні. Наразі вони працюють з певними обмеженнями, в тому числі й в ігровому часі на полі. Та скоро вони наберуть форму і гратимуть та тренуватимуться повноцінно", – зауважив Федик.

Головний тренер львів’ян запевнив, що розраховує на гравців команди U-19 та інших вихованців клубної академії. Він додав, що молоді футболісти, які якісно себе проявили, наразі працюють з основною командою.

Раніше повідомлялося, що Рух переглядає панамського центрбека.