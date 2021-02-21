Капітан Ліверпуля травмувався у дербі з Евертоном

Гендерсон травмувався на 30-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У рамках 25-го туру АПЛ Ліверпуль зазнав поразки від Евертона з рахунком 0:2 та втратив свого капітана.

На 30-й хвилині матчу капітан мерсісайдців Джордан Гендерсон попросив заміну. Англієць потягнув задню поверхню бедра.

Замість півзахисника, котрий вимушено грав у центрі оборони, на полі з’явився Натаніель Філліпс. Цей 23-річний захисник і ще новачок клубу Озан Кабак - єдині здорові гравці, котрі можуть закрити позицію центрального оборонця. Ван Дейк, Матіп, Гомес та Фабінью наразі досі знаходяться у лазареті.

Ця перемога дала можливість Евертону впритул наблизитися до Ліверпуля у турнірній таблиці. Тепер в обох команд по 40 очок, але у ірисок ще матч у запасі.