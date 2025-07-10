Тоттенгем активував опцію викупу за зіркового півзахисника Ноттінгем Форест

Тоттенгем активував опцію викупу за півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббс-Вайта.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

10 липня "шпори" провели переговори з Ноттінгемом, досягнувши домовленості щодо трансферу Моргана Гіббс-Вайта за 60 мільйонів євро. Медичний огляд гравця заплановано на найближчу добу.

У сезоні 2024/25 Гіббс-Вайт відзначився 7 голами та 10 результативними передачами у 38 матчах за Ноттінгем у всіх змаганнях.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.