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Тоттенгем активував опцію викупу за зіркового півзахисника Ноттінгем Форест

Андрій Мошкун — 10 липня 2025, 21:06
Тоттенгем активував опцію викупу за зіркового півзахисника Ноттінгем Форест
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Тоттенгем активував опцію викупу за півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббс-Вайта.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

10 липня "шпори" провели переговори з Ноттінгемом, досягнувши домовленості щодо трансферу Моргана Гіббс-Вайта за 60 мільйонів євро. Медичний огляд гравця заплановано на найближчу добу.

У сезоні 2024/25 Гіббс-Вайт відзначився 7 голами та 10 результативними передачами у 38 матчах за Ноттінгем у всіх змаганнях.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.

Тоттенгем Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт

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