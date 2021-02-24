Кендзьора: Теодорчик побажав удачі в матчі з Брюгге

Захисник Динамо Томаш Кендзьора вказав на свої очікування щодо матчу-відповіді з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Сьогодні бачився з Лукашем (Теодорчиком – прим.), який зараз виступає за Шарлеруа, а раніше грав за Андерлехт. Поговорили з ним, і він побажав удачі в матчі та проходу в наступний раунд. А про Брюгге Лукаш не міг розповісти нічого нового, адже ми добре вивчили суперників завдяки детальному розбору від містера Луческу. Так що готуємося до завтрашньої гри.

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Ми повинні демонструвати хорошу гру та намагатися вигравати на будь-якому газоні. Справді, на стадіоні Брюгге дуже хороше поле, набагато краще, ніж було в матчі проти Десни. Ніяких питань немає, потрібно виходити та грати", – розповів Кендзьора.