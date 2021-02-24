 Луческу: Брюгге – небезпечний суперник | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Брюгге – небезпечний суперник

Сьогодні 21:44 437 0
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Луческу: Брюгге – небезпечний суперник
#Динамо, #Луческу, #Брюгге

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Попри спалах коронавірусу Брюгге продовжує залишатися небезпечним суперником для Динамо у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер киян Мірче Луческу.

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"Брюгге я розглядаю як небезпечного суперника, адже якщо гравці, які замінять тих, хто вибув, не компенсують їх в технічному плані, то безумовно матимуть ще більше мотивації, ентузіазму та концентрації. Вони з успіхом можуть замінити своїх партнерів по команді.

Самовіддача та самопожертва гравців, які хочуть довести свої амбіції на основний склад, як на мене, буде навіть вищою, ніж у основних футболістів", - розповів Луческу.

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