Каштру: Хотілося, щоб Мораес забивав більше

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив нападників Шахтаря.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У нинішньому сезоні на рахунку Жуніора Мораеса всього 3 голи в 15 матчах у всіх турнірах. У чому причина його регресу? Жуніор працює дуже багато і віддано, виконує всі поставлені завдання. Але я розумію ваше запитання, мені б хотілося, щоб він забивав більше, і щоб команда забивала більше. Але, незважаючи на це, ми - найбільш результативна команда чемпіонату. Наш атакувальний футбол дуже продуктивний. Але не можна забувати, що робота форварда - не тільки забивати голи.

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Якщо говорити про нашу кадрову ситуацію в нападі - зараз в моєму розпорядженні є Фернандо і Мораес. Вони ділять ігровий час між собою. Вони - великі професіонали, їм не потрібна конкуренція для того, щоб тримати себе на рівні", - відзначив Каштру.