Гравці Тоттенгема не задоволені методами Моурінью

Гравці не задоволені методами Жозе Моурінью

Кілька футболістів Тоттенгема висловили невдоволення тренувальним процесом під керівництвом головного тренера Жозе Моурінью.

Про це повідомляє The Athletic.

Гравці групи атаки вважають, що Моурінью занадто сильно сконцентрований на грі в обороні під час тренувань. Крім того, футболістам не подобається низька інтенсивність занять.

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Відзначається, що ряд гравців нападу досі використовує напрацювання попереднього тренера Маурісіо Почеттіно. Це пов'язано з тим, що Моурінью нібито не пропонує команді нічого нового в атакувальному плані.