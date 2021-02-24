Гравці Тоттенгема не задоволені методами Моурінью

Джерело - isport.ua.
Кілька футболістів Тоттенгема висловили невдоволення тренувальним процесом під керівництвом головного тренера Жозе Моурінью.
Про це повідомляє The Athletic.
Гравці групи атаки вважають, що Моурінью занадто сильно сконцентрований на грі в обороні під час тренувань. Крім того, футболістам не подобається низька інтенсивність занять.
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Відзначається, що ряд гравців нападу досі використовує напрацювання попереднього тренера Маурісіо Почеттіно. Це пов'язано з тим, що Моурінью нібито не пропонує команді нічого нового в атакувальному плані.