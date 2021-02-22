Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью попри поразку від Вест Гема не вважає, що команда перебуває у кризі.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Я б не сказав, що Тоттенгем в кризі. Я б сказав, що це погані, дуже погані результати. Це очевидно. Ми програємо занадто багато матчів.

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Я давно думаю, що у нас є проблеми в команді, які я не можу вирішити самостійно, як тренер. У Лізі Європи ми в грі. Це вікно можливостей, яке відкрито для нас. Ми також зможемо потрапити в Лігу чемпіонів через Лігу Європи", - розповів Моурінью.