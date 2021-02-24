Облак не виключив варіант з продовженням кар'єри в АПЛ

Голкіпер Атлетіко Ян Облак у майбутньому може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це заявив сам футболіст.

"Я живу в гарному місті, в хорошій країні, граю у чудовій лізі. Але, звичайно, я дивлюся АПЛ. Це особливий чемпіонат з неймовірними командами, тут кожна гра дуже складна.

Перейшов би я коли-небудь в АПЛ? У моєму випадку як футболіста ніколи не знаєш, де ти опинишся через кілька років. Але, звичайно, АПЛ - приваблива ліга для кожного гравця", - сказав Облак.