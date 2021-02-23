Денисов: Все йде до того, що в Швейцарії нас просто нагнуть

Розгляд позову УАФ, яка оскаржує в Спортивному арбітражному суді технічну поразку в матчі Ліги націй від Швейцарії, завершиться програшем.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Якщо торкнутися закулісся, то ситуація дуже складна. Інституція і системність УЄФА не допускає того, щоб програвати подібні суди, тим більше Україні.

Коли був розгляд справи, з боку України були присутні 7 осіб, це офіційна делегація, яка працювала онлайн, юристи і адвокати. Від Швейцарії взагалі був лише один чоловік. Тобто, така комфортна впевненість. Неначе зайшов з ведмедем в особі УЄФА і за спиною такий: дай йому, вломи йому. Умовно кажучи.

Смішного мало, тому що всі спроби нашої асоціації запропонувати зіграти в футбол, адресовані асоціації футболу європейського, наштовхувалися на те, що ви винні, гри не буде. І не працювали будь-які приклади, там з футзалу, коли не прилетіла збірна Данії, і не зарахували данцям технічну поразку, а перенесли гру на квітень. Значить, мовляв, ні, це футзал, наводимо приклад - турнір клубний - ні, це клубний турнір.

А ось ви ж зараз рекомендуєте, якщо приїжджає команда, і державний протокол не дозволяє їй зіграти, і їй може бути технічна поразка, ви як приймаюча сторона сприяєте, щоб матч відбувся. Це, мовляв, зараз, а в листопаді було по-іншому", - зазначив Денисов.