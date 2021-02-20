Денисов: Ярмоленко відмовився змінювати клуб через Євро-2020

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко відмовився від пропозицій клубів з Саудівської Аравії і США, щоб зіграти на Євро-2020.

Про це розповів Олександр Денисов в ефірі програми Денисов Time.

"Травма Ярмоленко настільки швидко обросла чутками, домислами і незрозумілими історіями, що стало прикро за гравця. Насправді, травма Ярмоленко не така жахлива, як її могли уявити: залишилося 10-15 днів до відновлення.

Що дуже важливо в цій історії? Андрій дуже сфокусований і дуже мотивований зіграти на Євро-2020. Зараз для нього - це дорожче, більше, ніж гроші, це більше, ніж що-небудь. Тому як в зимову перерву було відразу кілька пропозицій про те, щоб Ярмоленко перейшов в інший клуб, але країни ці не сприяють, щоб тебе викликали в збірну. Був конкретний інтерес з боку Саудівської Аравії і з боку Північної Америки, з боку Маямі. Були кращі умови, але Ярмоленко прекрасно розумів, що в разі цього переходу, втратить можливість зіграти на Євро і він відмовився від вигідних грошових пропозицій, тому він вирішив залишитися в Вест Гемі, набрати форму і обов'язково зіграти в збірній України на Євро", - сказав Денисов.