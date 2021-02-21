Каррагер: Спостерігаючи за грою Ліверпуля, я рідко чекаю від них голів

Ліверпуль у матчі з Евертоном (0:2) показав дуже погану гру.

Про це заявив Джеймі Каррагер.

"Ліверпуль грав погано, і вони отримали по заслугах. Вони не можуть продовжувати говорити: Ну, у нас же немає Ван Дейка. Я ситий по горло цим.

У атакувальній фазі вони грали так само погано, як і в оборонній. Я знаю, що Ліверпуль домінував по володінню м'ячем, але це нічого не означає, якщо ти не створюєш моменти. А з цим у Ліверпуля великі проблеми.

Зараз дуже рідко буває, коли ти очікуєш від Ліверпуля забитий гол, спостерігаючи за їх грою", - зазначив Каррагер.