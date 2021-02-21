Макаренко пропустить матч Кортрейка з Андерлехтом за умовами орендної угоди

Українець засмучений непопаданням в заявку

Український півзахисник Кортрейка Євген Макаренко розчарований тим, що не зможе допомогти команді в недільному матчі чемпіонату Бельгії проти Андерлехта за умовами орендної угоди.

Про це заявив сам футболіст.

"Звичайно, і це теж типово для Бельгії. Ви знаєте, чому мені забороняють грати? Те, що вони все ще платять мені зарплату, це правда. І я поважаю це, але тепер я граю за Кортрейк і хочу отримувати практику. Чи дозволено це? Я безсилий. Зрозумів, що я не один такий. Яка різниця? Я зараз граю за Кортрейк. Я працюю і живу з дня на день з цими хлопцями, тому має сенс підтримувати їх, коли я не граю? Але це не означає, що я б теж не побажав Андерлехту всього найкращого", - сказав Макаренко.

Нагадаємо, гол Макаренка не допоміг Кортрейку перемогти Серкль Брюгге.