Французькі арбітри працюватимуть на матчі Маккабі - Шахтар

Летексье буде головним арбітром матчу

Стало відомо імена арбітрів, які будуть працювати на першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі і донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Склад арбітрів:

Головний суддя: Франсуа Летексье (Франція),

Асистенти: Сіріль Муньє і Меді Рамуне (обидва - Франція),

Відеопомічник рефері: Клеман Тюрпен (Франція),

Асистент відеопомічника рефері: Жером Брісар (Франція),

Четвертий арбітр: Карім Абед (Франція).

Нагадаємо, що перший матч Шахтаря проти Маккабі Тель-Авів пройде 18 лютого в Ізраїлі, а матч-відповідь у Києві запланована на 25 лютого.

Раніше, Шахтар не виплатив Зорі компенсацію за Маліновського.