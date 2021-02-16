Французькі арбітри працюватимуть на матчі Маккабі - Шахтар

Джерело - UA-Football.
Стало відомо імена арбітрів, які будуть працювати на першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі і донецьким Шахтарем.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Склад арбітрів:
Головний суддя: Франсуа Летексье (Франція),
Асистенти: Сіріль Муньє і Меді Рамуне (обидва - Франція),
Відеопомічник рефері: Клеман Тюрпен (Франція),
Асистент відеопомічника рефері: Жером Брісар (Франція),
Четвертий арбітр: Карім Абед (Франція).
Нагадаємо, що перший матч Шахтаря проти Маккабі Тель-Авів пройде 18 лютого в Ізраїлі, а матч-відповідь у Києві запланована на 25 лютого.
Раніше, Шахтар не виплатив Зорі компенсацію за Маліновського.