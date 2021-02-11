Президента Ювентуса викликали до італійської прокуратури

Вступник заздалегідь знав, на яке запитання йому доведеться відповідати

В Італії триває розслідування передбачуваних порушень, пов'язаних зі здачею форвардом Луїсом Суаресом іспиту з італійської мови перед трансфером в Ювентус.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Прокуратура провела допит президента туринського клубу Андреа Аньєллі.

Влітку 2020-го року Суарес міг перейти в Ювентус, для цього уругвайцю необхідно було скласти іспит з італійської мови й отримати громадянство країни.

Слідчі, які відкрили справу про шахрайську змову щодо викладачів університету Перуджі, стверджують, що вступник заздалегідь знав, на яке запитання йому доведеться відповідати.

Раніше, Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії.