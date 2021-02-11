Президента Ювентуса викликали до італійської прокуратури

Джерело - depo.ua.
В Італії триває розслідування передбачуваних порушень, пов'язаних зі здачею форвардом Луїсом Суаресом іспиту з італійської мови перед трансфером в Ювентус.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Прокуратура провела допит президента туринського клубу Андреа Аньєллі.
Влітку 2020-го року Суарес міг перейти в Ювентус, для цього уругвайцю необхідно було скласти іспит з італійської мови й отримати громадянство країни.
Слідчі, які відкрили справу про шахрайську змову щодо викладачів університету Перуджі, стверджують, що вступник заздалегідь знав, на яке запитання йому доведеться відповідати.