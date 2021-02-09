Колишній півзахисник Шахтаря перейшов у Колос

Джерело - sport.ua.
Колишній півзахисник Шахтаря В'ячеслав Чурко став гравцем Колоса з Ковалівки.
Про це повідомляє Динамоманія.
27-річний хавбек, будучи вихованцем академії Шахтаря, за першу команду гірників не зіграв жодного матчу.
Чурко виступав за Шахтар-3, Говерлу, Маріуполь, Металіст, Академію Пушкаша (Угорщина) та Фрозіноне (Італія).
На початку поточного сезону Чурко повернувся у Шахтар з Маріуполя, був внесений до заявки, але на поле не виходив.
Нагадаємо, Інтернасьонал провів зустріч з Шахтарем щодо Тайсона.