Челсі хоче підписати основного захисника Баварії

Зюле може змінити клубну прописку

Захисник мюнхенської Баварії Ніклас Зюле може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

25-річний німецький футболіст потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Як уже повідомлялося, крім нього сині стежать за його партнером по обороні в Баварії Давідом Алабою і Деотшанкюлем Упамекано з РБ Лейпциг.

True ✅ On the shortlist of @ChelseaFC is beside David Alaba and Dayot Upamecano also Niklas Süle @SPORTBILD @FCBayern — Christian Falk (@cfbayern) February 3, 2021

У нинішньому сезоні Ніклас взяв участь в 12 матчах німецької Бундесліги і забив 1 гол.

Челсі, набравши 36 очок у 22 турах, займає шосте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, визначився суперник Баварії у півфіналі клубного чемпіонату світу.