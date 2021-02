Челсі хоче підписати основного захисника Баварії

Захисник мюнхенської Баварії Ніклас Зюле може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

25-річний німецький футболіст потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Як уже повідомлялося, крім нього сині стежать за його партнером по обороні в Баварії Давідом Алабою і Деотшанкюлем Упамекано з РБ Лейпциг.

True ✅ On the shortlist of @ChelseaFC is beside David Alaba and Dayot Upamecano also Niklas Süle @SPORTBILD @FCBayern