Визначився суперник Баварії у півфіналі клубного чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чвертьфінальні матчі клубного чемпіонату світу-2020.
УАНЛ Тігрес та Аль-Ахлі вийшли до півфіналу турніру, де зустрінуться відповідно з Палмейрасом та Баварією (Німеччина). Півфінали відбудуться відповідно 7 та 8 лютого. Фінал відбудеться 11 лютого. Початок всіх матчів о 20:00.
Відзначимо, що цей турнір мав відбуватися у 2020 році, але через поширення коронавірусу його було перенесено на лютий 2021 року.
Клубний чемпіонат світу
Чвертьфінал
4 лютого
УАНЛ Тігрес (Мексика) - Ульсан Хюндай (Південна Корея) 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 24 Кім Кі-Нее, 1:1 - 38 Жиньяк, 2:1 - 45+5 Жиньяк (пен)
Аль-Духаїль (Катар) - Аль-Ахлі (Єгипет) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 30 Шахат
Нагадаємо, Баварія знищила Гоффенгайм.