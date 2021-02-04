Визначився суперник Баварії у півфіналі клубного чемпіонату світу

Півфінали відбудуться 7 та 8 лютого

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі клубного чемпіонату світу-2020.

УАНЛ Тігрес та Аль-Ахлі вийшли до півфіналу турніру, де зустрінуться відповідно з Палмейрасом та Баварією (Німеччина). Півфінали відбудуться відповідно 7 та 8 лютого. Фінал відбудеться 11 лютого. Початок всіх матчів о 20:00.

Відзначимо, що цей турнір мав відбуватися у 2020 році, але через поширення коронавірусу його було перенесено на лютий 2021 року.

Клубний чемпіонат світу

Чвертьфінал

4 лютого

УАНЛ Тігрес (Мексика) - Ульсан Хюндай (Південна Корея) 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 24 Кім Кі-Нее, 1:1 - 38 Жиньяк, 2:1 - 45+5 Жиньяк (пен)

Аль-Духаїль (Катар) - Аль-Ахлі (Єгипет) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Шахат

Нагадаємо, Баварія знищила Гоффенгайм.