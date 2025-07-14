Найтитулованішого велогонщика в історії госпіталізували

Легендарний бельгійський велогонщик Едді Меркс знову потрапив у лікарню.

Про це повідомляє HLN.

80-річного бельгійця госпіталізували в лікарню міста Антверпен. Мета госпіталізації – заміна кульшового (тазостегнового) суглоба. Очікується, що Меркс проведе в лікарні 10 днів.

У грудні минулого року Меркс зламав стегно під час прогулянки на велосипеді. Після того інциденту легендарному спортсмену встановили титановий протез, проте він не прижився. Тепер бельгійцеві знадобилося ще одне хірургічне втручання.

Меркс – найтитулованіший велогонщик в історії. За свою кар’єру він виграв рекордні 11 Гран турів, 19 Монументів та тричі ставав чемпіоном світу в груповій гонці. Міжнародний союз велосипедистів (UCI) визнав його найкращим велогонщиком ХХ століття.