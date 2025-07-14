Гріліш може перейти в турецький топклуб

Фланговий півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш може продовжити кар’єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє Fanatik.

Сума трансферу може скласти 28 мільйонів євро. Влітку 2021 року Манчестер Сіті віддав за хавбека Астон Віллі 117 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що в Манчестер Сіті на 29-річного хавбека більше не розраховують і планують продати цього літа. Раніше гравця не включили в заявку команди на клубний чемпіонат світу.

Контракт англійця діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку Гріліша 3 голи та 5 асистів у 32 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Хавбек забив 4 голи в 39 матчах за збірну Англії.