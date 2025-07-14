Ямала звинуватили в наймі людей із карликовістю для розваги на день народження
Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал опинився в скандалі після скарги Асоціації людей з ахндроплазією.
Про ситуацію на дні народженні 18-річного футболіста розповідає AS.
Учора, 13 липня, Ямал провів гучне святкування дня народження, яке стало однією з найгучніших подій літа в Іспанії.
На вечірку прийшли відомі гості, серед яких були стрімери, блогери, співаки та партнери Ламіна по команді.
Попри нічні розваги вже сьогодні, 14 липня, Ямала бачили в спортивному містечку Барселони, де він пройшов медичне обстеження напередодні сезону-2025/2026.
Проте згідно з повідомленням Асоціації людей з ахндроплазією та іншими скелетними дисплазіями з карликовістю зірка збірної Іспанії найняв на свою вечірку людей із карликовістю для розваг.
У організації заявили, що засуджують дії гравця та діятимуть в межах правових та соціальних норм.
Раніше повідомлялося, що напередодні святкування 18-річчя іспанський вінгер вирішив потішити себе коштовним подарунком – неймовірною діамантовою підвіскою вартістю 400 тисяч євро.