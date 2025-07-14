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Ямала звинуватили в наймі людей із карликовістю для розваги на день народження

Станіслав Лисак — 14 липня 2025, 11:29
Ямала звинуватили в наймі людей із карликовістю для розваги на день народження
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал опинився в скандалі після скарги Асоціації людей з ахндроплазією.

Про ситуацію на дні народженні 18-річного футболіста розповідає AS.

Учора, 13 липня, Ямал провів гучне святкування дня народження, яке стало однією з найгучніших подій літа в Іспанії.

На вечірку прийшли відомі гості, серед яких були стрімери, блогери, співаки та партнери Ламіна по команді.

Попри нічні розваги вже сьогодні, 14 липня, Ямала бачили в спортивному містечку Барселони, де він пройшов медичне обстеження напередодні сезону-2025/2026.

Проте згідно з повідомленням Асоціації людей з ахндроплазією та іншими скелетними дисплазіями з карликовістю зірка збірної Іспанії найняв на свою вечірку людей із карликовістю для розваг.

У організації заявили, що засуджують дії гравця та діятимуть в межах правових та соціальних норм.

Раніше повідомлялося, що напередодні святкування 18-річчя іспанський вінгер вирішив потішити себе коштовним подарунком неймовірною діамантовою підвіскою вартістю 400 тисяч євро.

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