Алькарас: Радий, що зміг побудувати хороші стосунки з Сіннером

Іспанський тенісист Карлос Алькарас прокоментував поразку від Янніка Сіннера у фіналі Вімблдону-2025.

Слова 22-річного іспанця наводить The Tennis Gazette.

"Програвати важко. Завжди важко програвати. Навіть якщо це фінал. Але перш за все, я маю ще раз привітати Янніка. Це справді заслужений трофей. Неймовірні два тижні в Лондоні, він грав у чудовий теніс. Я дуже радий, що зміг побудувати хороші стосунки з ним поза кортом, ми маємо чудове суперництво на корті, яке змушує мене вдосконалюватися щодня.

Я дуже щасливий. Дуже пишаюся всім, що роблю. На початку сезону мені було трохи важко на корті та поза ним, але потім я раптом знову почав отримувати задоволення на корті і бути щасливим. Це був чудовий шлях, яким я дуже пишаюся, тому я просто хочу продовжувати і приносити радість на корт", – заявив Алькарас.