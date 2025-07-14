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Алькарас: Радий, що зміг побудувати хороші стосунки з Сіннером

Олег Дідух — 14 липня 2025, 11:47
Алькарас: Радий, що зміг побудувати хороші стосунки з Сіннером
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас прокоментував поразку від Янніка Сіннера у фіналі Вімблдону-2025.

Слова 22-річного іспанця наводить The Tennis Gazette.

"Програвати важко. Завжди важко програвати. Навіть якщо це фінал. Але перш за все, я маю ще раз привітати Янніка. Це справді заслужений трофей. Неймовірні два тижні в Лондоні, він грав у чудовий теніс. Я дуже радий, що зміг побудувати хороші стосунки з ним поза кортом, ми маємо чудове суперництво на корті, яке змушує мене вдосконалюватися щодня.

Я дуже щасливий. Дуже пишаюся всім, що роблю. На початку сезону мені було трохи важко на корті та поза ним, але потім я раптом знову почав отримувати задоволення на корті і бути щасливим. Це був чудовий шлях, яким я дуже пишаюся, тому я просто хочу продовжувати і приносити радість на корт", – заявив Алькарас.

Нагадаємо, в неділю, 13 липня Алькарас у фіналі Вімблдону в чотирьох сетах програв Сіннеру – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6. У червні іспанець обіграв Янніка у фіналі Ролан Гаррос.

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Карлос Алькарас

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