Джака погодився на перехід у Саудівську Аравію

Один із лідерів леверкузенського Баєра Граніт Джака близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії Неом.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 32-річний швейцарець уже дав усну згоду на трансфер. У Саудівській Аравії він зароблятиме 10 мільйонів євро на рік.

У послугах Джаки також зацікавлений Фенербахче. Турецький клуб готовий втрутитися в боротьбу за Джаку, якщо угода з Неомом зірветься. Раніше повідомлялося про те, що Інтер розглядає Джаку як потенційну заміну Хакану Чалханоглу.

У минулому сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 7 асистів у 49 матчах за Баєр у всіх турнірах. Він виступає за леверкузенський клуб з літа 2023 року.