УЄФА назвала команду року

Стала відома команда року УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оголосила підсумковий склад символічної збірної з найкращих футболістів 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба організації

У команду року увійшло відразу п'ять футболістів Баварії, яка в минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок своєї країни.

Команда року:

Воротар: Мануель Ноєр (Баварія);

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Серхіо Рамос (Реал), Альфонсо Девіс, Джошуа Кімміх (обидва - Баварія);

Півзахисники: Тіаго Алькантара (Баварія /Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Барселона);

Нападники: Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовський (Баварія).