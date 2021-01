УЄФА назвала команду року

УЄФА оголосила підсумковий склад символічної збірної з найкращих футболістів 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба організації

У команду року увійшло відразу п'ять футболістів Баварії, яка в минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок своєї країни.

Команда року:

Воротар: Мануель Ноєр (Баварія);

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Серхіо Рамос (Реал), Альфонсо Девіс, Джошуа Кімміх (обидва - Баварія);

Півзахисники: Тіаго Алькантара (Баварія /Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Барселона);

Нападники: Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовський (Баварія).

🚨It's here!🚨



𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌



Read more on the chosen XI here⬇️



Who is going to have an even better 2021? 🔮