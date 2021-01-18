Рафаїлов - про переїзд до Краснодару: Не хочу, щоб мені диктували, якою мовою розмовляти

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов покинув Україну через не бажання диктування йому умов життя.

Про це заявив сам ексменеджер.

"Чому перебрався до Краснодару? Я вже дорослий, незалежна людина. Не хочу, щоб мені диктували, якою мовою розмовляти. До того ж українською я говорю дуже добре.

Мені не раз доводилося віч-на-віч зустрічатися з небезпекою (у мене армія була непроста), але я ніколи ні за чиїми спинами не ховався. Завжди виходив вперед, тому не в цьому причина", - сказав Рафаїлов.