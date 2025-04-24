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Форвард збірної Гренади 14 місяців проведе у в'язниці – він створив ДТП, у якій загинув велосипедист

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 21:50
Форвард збірної Гренади 14 місяців проведе у в'язниці – він створив ДТП, у якій загинув велосипедист
BBC

Футболіста Лукаса Акінса засудили до 14 місяців в'язниці за ДТП, у який загинув велосипедист.

Про це повідомляє BBC.

33-річний Едріан Деніел помер через 10 днів після того, як у березні 2022 року його збив Mercedes G350, за кермом якого був нападник Менсфілд Таун Лукас Акінс.

36-річний гравець був ув'язнений Коронним судом Лідса. Попередньо він визнав себе винним у заподіянні смерті через необережне або неуважне водіння.

Суд зазначив, що аварію зафіксувала камера шолома Деніела, і що він не порушував обмеження швидкості на своєму велосипеді та зайняв вірну позицію на шоссе.

Гравець збірної Гренади, який не виявляв жодних емоцій під час винесення вироку, також був позбавлений права водіння на 12 місяців.

У своїй заяві Mansfield Town зазначив, що "висловлює свої щирі та глибокі співчуття родині Едріана Деніела в цей важкий час".

"Клуб обмірковує свою позицію щодо Лукаса і на даному етапі не даватиме подальших коментарів", – додали в клубі.

Футболіст віз свою доньку на урок фортепіано, коли сталася аварія. 

36-річний Акінс грав за Хаддерсфілд, Транмер Роверс та Бертон Альбіон. На його рахунку 2 голи за 4 матчі у складі збірної Гренади. 

Нагадаємо, УАФ оштрафувала житомирське Полісся на круглу суму. 

ДТП кримінал суд

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