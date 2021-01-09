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Ультрас Оболоні відреагували на трансфер гравця, який грав у ЛНР

Сьогодні 14:15 570 0
Ультрас Оболоні не проти переходу гравця
Ультрас Оболоні відреагували на трансфер гравця, який грав у ЛНР
#Оболонь, #Лобов

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Оболоні не будуть опиратися трансферу Олексія Лобова, який виступав у чемпіонаті так званої ЛНР.

Про це йдеться в заяві уболівальників.

"Лобов поки що більш відомий тим, що в своїй трудовій біографії має кілька доволі сумнівних команд з чемпіонату однієї з "республік" на Сході України. Саме через це минулого року був скандал, коли його намагалися підписати в Житомирі.

Як ми ставимося до цього факту? Негативно.

Але. Ми зустрічалися з Олексієм, зустрічалися з Пал Саничем Яковенком. Багато спілкувалися. Про погляди, про родинні обставини. Тренер переконував нас, що цей гравець потрібний команді.

Лобов виявився нормальним хлопцем, а єдине, в чому його можна звинуватити — це те, що народившись під Алчевськом та займаючись футболом в місцевій ДЮСШ, він в 17 років не зміг одразу виїхати з окупації. Залишився, грав якийсь час в футбол, за першої нагоди виїхав та розпочав професійну кар’єру в Краматорську. Потім були матчі за Студентську збірну України (через що він вже має проблеми "там"), контракт із Колосом, оренда в Краматорськ тощо.

Можна, звісно, говорити, що багато хто в 17 років вже йшли на війну добровольцями, але давайте реально дивитися на речі. Власне, нашу ініціативу із шпиталем радо підтримали, що в клубі, що сам Лобов.

Підсумовуючи. Цей гравець потрібен клубу, а він сам дуже хоче грати за Оболонь. Ми, не схвалюючи таке ігрове минуле Лобова, тим не менш не будемо чинити опору цьому переходу та бажаємо грою довести все сказане на тих зустрічах", - йдеться в повідомленні.

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