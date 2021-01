Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може влітку перейти до мадридського Реалу.

Про це повідомляє журналіст Анджело Манджанте.

"Вершкові" вважають його однією з головних цілей на період літнього трансферного вікна в 2021 році.

هناك اهتمام كبير بريال مدريد على محمد صلاح. هذا هو الهدف الرئيسي للصيف المقبل@MoSalah



Real Madrid are strongly interested in #Salah. He is the big target for next summer.#Transfers @SkySport pic.twitter.com/4aMxI95jpH