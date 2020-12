Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою

Атлетіко розірвав контракт з форвардом Дієго Костою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний гравець став вільним агентом.

Угода була розрахована до літа 2021 року. Раніше повідомлялося про те, що Коста хоче покинути Атлетіко Мадрид в січні через брак ігрової практики.

Agreement with @diegocosta for the termination of his contract.

The club wishes the striker the best of luck in the next stage of his professional career.