Коста може продовжити кар'єру в АПЛ

Джерело - Sport Arena.
Нападник Атлетіко Дієго Коста може перебратися до Англії.
Про це повідомляє beinsports.com.
Коста не входить в плани коуча матрацників Дієго Сімеоне. До того ж чинний контракт гравця з Атлетіко завершується влітку наступного року, тому мадридський клуб готовий розглянути всі варіанти по футболістові, щоб виручити кошти на його продажу.
Відзначається, що в послугах гравця зацікавлені кілька клубів. Серед них - Евертон і Тоттенхем, а також Наполі і Фенербахче.
У цьому сезоні Коста провів лише сім матчів за матрацників, забивши два голи.