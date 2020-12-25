 Коста може продовжити кар'єру в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Сьогодні 13:02 3657
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
Сьогодні 21:24 459
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
Сьогодні 21:09 251
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Сьогодні 20:45 296
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Сьогодні 19:39 1254
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Сьогодні 19:10 648
Український захисник залишає російський клуб через борги
Сьогодні 18:55 743 1
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Сьогодні 15:23 449
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 13:50 8348
Евертон може підписати Ярмоленка
Сьогодні 11:15 1063
Блоги
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:20 429
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:45 294
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 2722
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:23 449
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 2420
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:40 Футбол Півзахисник Аталанти зацікавив клуби АПЛ 86
23:25 Футбол Яровенко очолив Нікополь 293
23:11 Футбол Марсело може залишити Реал 399
22:54 Плавання Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона 388
22:40 Футбол Коста може продовжити кар'єру в АПЛ 396
22:25 Футбол Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга 414
22:09 Футбол Металіст 1925 підписав першого зимового новачка 497
21:54 Футбол В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном 594
21:39 Бокс Портер назвав найкращого боксера світу 835
21:24 Футбол Суперник збірної України втратив капітана через допінг 459
21:20 Блог Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі 438
21:09 Футбол Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера 251
20:55 Футбол Атлетіко не підписуватиме новий контракт з Костою 847
20:45 Блог Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії 296
20:40 Бокс Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа 1596
20:25 Футбол Аталанта бажає підписати Бога 1305
20:10 Футбол Гравець Реала вибув на тривалий термін 1021
19:55 Хокей Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів 2289
19:39 Бокс Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться 1254
19:26 Футбол Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально 1168
19:10 Футбол Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії 648
18:55 Футбол Український захисник залишає російський клуб через борги 743 1
18:41 Блог Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб 2733
18:39 Бокс Арум назвав ймовірного суперника Лопеса 2042
18:25 Футбол Ювентус зацікавився американським захисником 1417

Коста може продовжити кар'єру в АПЛ

Сьогодні 22:40 396 0
Атлетіко розгляне пропозиції всіх клубів
Коста може продовжити кар'єру в АПЛ
#Коста, #Атлетіко

Джерело - Sport Arena.

Нападник Атлетіко Дієго Коста може перебратися до Англії.

Про це повідомляє beinsports.com.

Коста не входить в плани коуча матрацників Дієго Сімеоне. До того ж чинний контракт гравця з Атлетіко завершується влітку наступного року, тому мадридський клуб готовий розглянути всі варіанти по футболістові, щоб виручити кошти на його продажу.

Відзначається, що в послугах гравця зацікавлені кілька клубів. Серед них - Евертон і Тоттенхем, а також Наполі і Фенербахче.

У цьому сезоні Коста провів лише сім матчів за матрацників, забивши два голи.

Коментарі ()