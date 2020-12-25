Коста може продовжити кар'єру в АПЛ

Атлетіко розгляне пропозиції всіх клубів

Джерело - Sport Arena.

Нападник Атлетіко Дієго Коста може перебратися до Англії.

Про це повідомляє beinsports.com.

Коста не входить в плани коуча матрацників Дієго Сімеоне. До того ж чинний контракт гравця з Атлетіко завершується влітку наступного року, тому мадридський клуб готовий розглянути всі варіанти по футболістові, щоб виручити кошти на його продажу.

Відзначається, що в послугах гравця зацікавлені кілька клубів. Серед них - Евертон і Тоттенхем, а також Наполі і Фенербахче.

У цьому сезоні Коста провів лише сім матчів за матрацників, забивши два голи.