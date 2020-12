Матч Евертон - Манчестер Сіті відмінили через спалах коронавірусу

Матч 16-го туру АПЛ між Евертоном і Манчестер Сіті не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Причиною такого рішення став спалах коронавірусу у складі Ман Сіті.

У п'ятницю клуб повідомив, що COVID-19 виявлено у нападника Габріела Жезуса, захисника Кайла Вокера і ще двох членів персоналу команди.

На основі медичних рекомендацій Прем'єр-ліга, проконсультувавшись з обома клубами, вирішила відкласти поєдинок.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/ZLnMhyIloa