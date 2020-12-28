Матч Евертон - Манчестер Сіті відмінили через спалах коронавірусу

Джерело - mancity.com.
Матч 16-го туру АПЛ між Евертоном і Манчестер Сіті не відбудеться.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Причиною такого рішення став спалах коронавірусу у складі Ман Сіті.
У п'ятницю клуб повідомив, що COVID-19 виявлено у нападника Габріела Жезуса, захисника Кайла Вокера і ще двох членів персоналу команди.
На основі медичних рекомендацій Прем'єр-ліга, проконсультувавшись з обома клубами, вирішила відкласти поєдинок.
NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.— Manchester City (@ManCity) December 28, 2020
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