Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга

Ключовий форвард Вольфсбурга Ваут Веггорст може взимку перейти до Тоттенгема.

Про це повідомляє Крістіан Фальк.

У гравця є домовленість з клубом про свій відхід, якщо надійде пропозиція в районі 35 мільйонів. Тоттенгем вважається головним претендентом.

About the rumors of @SpursOfficial & Wout Weghorst. True: the striker has a promise from his club @VfL_Wolfsburg that a transfer is possible from about 35 million euros if Tottenham make a bid pic.twitter.com/wVfp9akSeY