Колишній гравець Шахтаря, який нині виступає за Рому, Генріх Мхітарян визнаний найкращим футболістом Вірменії за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Вірменії.

Для 31-річного хавбека ця нагорода стала вже 10-й. До цього він отримував її у 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 року, 2016 2017 і 2019 роках.

Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR

FOR THE 🔟TH TIME!!!!



Here are the voting results of the Player of the Year 2020:



🥇 @HenrikhMkh (@OfficialASRoma) - 133

🥈 Tigran Barseghyan (@fca_astana) - 79

🥉 Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) - 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a