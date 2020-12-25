 Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Сьогодні 13:02 3091
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Сьогодні 19:39 327
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Сьогодні 19:10 442
Український захисник залишає російський клуб через борги
Сьогодні 18:55 416
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Сьогодні 15:23 369
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 13:50 8211
Евертон може підписати Ярмоленка
Сьогодні 11:15 943
Гент відмовляється продавати Яремчука у Брюгге
Сьогодні 10:15 1499
Мілевський вказав причини повернення в УПЛ
Сьогодні 08:16 2694
Луческу: Моє повернення у футбол вийшло вражаючим
Вчора 20:39 1565
Блоги
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 1523
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:23 368
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 1235
Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника
Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:51 802
Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві
Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 1067
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:25 Футбол Аталанта бажає підписати Бога 59
20:10 Футбол Гравець Реала вибув на тривалий термін 173
19:55 Хокей Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів 981
19:39 Бокс Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться 327
19:26 Футбол Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально 377
19:10 Футбол Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії 442
18:55 Футбол Український захисник залишає російський клуб через борги 416
18:41 Блог Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб 1559
18:39 Бокс Арум назвав ймовірного суперника Лопеса 923
18:25 Футбол Ювентус зацікавився американським захисником 659
18:10 Футбол Арсенал може віддати захисника в оренду в Атлетіко 665
17:56 Теніс Стало відомо, де збірна України прийме Ізраїль у Кубку Девіса 869
17:40 Бокс Кроуфорд погодився провести бій проти Портера 1073
17:25 Футбол Десна запропонувала Хльобасу новий контракт 970
17:09 Футбол Колишнього гравця збірної Росії покарали за побиття арбітра 1242
16:55 Футбол Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Грінвудом 1009
16:39 Бокс Українець Плотников не зміг завоювати в Москві пояс WBA Regional 2313
16:25 Футбол Фатєєв залишив Інгулець 1265
16:09 Баскетбол Прометею заборонили тренуватися на домашній арені за рішенням міського голови 1333
15:55 Футбол Езіл таємно провів переговори з Фенербахче 1367
15:41 Футбол Рух розірвав контракт з досвідченим захисником 1486
15:25 Футбол Чижевський: Агробізнес в УПЛ буде грати у Тернополі або в Хмельницькому 1680
15:23 Блог Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча 369
15:11 Футбол Челсі націлився на трансфер Голанда 1518
14:56 Біатлон Санітра: У дівчат потенціал уже не такий, як кілька років тому 1597

Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії

Сьогодні 19:10 442 0
Мхітарян здобув нагороду вже в 10-ий раз
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
#Мхітарян, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Шахтаря, який нині виступає за Рому, Генріх Мхітарян визнаний найкращим футболістом Вірменії за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Вірменії.

Для 31-річного хавбека ця нагорода стала вже 10-й. До цього він отримував її у 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 року, 2016 2017 і 2019 роках.

Раніше, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.

Коментарі ()