Тайсон не залишить Шахтар у січні

32-річний вінгер Шахтаря Тайсон не покине донецький клуб в січневе трансферне вікно, незважаючи на бажання повернутися до Бразилії.

Про це повідомляє журналіст Карлос Ласерда.

Контракт Тайсона з гірниками закінчується в кінці червня 2021 року, і це дає привід для численних чуток, в тому числі і в аспекті можливого повернення футболіста в рідній для нього Інтернасьйонал.

Однак, якщо таке повернення і станеться, то з великою часткою ймовірності не найближчим часом. Зокрема, агент Тайсона Дієго Дорнеллес так прокоментував можливість відходу футболіста з Шахтаря в січні: "Це дуже малоймовірно".

