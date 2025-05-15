Джиро д’Італія. Гроувз виграв шостий етап, Хіндлі зійшов
Австралійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Кейден Гроувз став переможцем шостого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 15 травня, гонщики подолали найдовший етап нинішньої Джиро – 228 км здебільшого рівнинної дистанції з Потенци до Неаполя.
Гонка проходила в дощових умовах, і це спричинило масовий завал у голові пелотону за 73 км до фінішу. Внаслідок завалу зійшов з гонки переможець Джиро-2022, австралієць Джей Хіндлі з Red Bull Bora. Також зійшов Діон Сміт із Intermarche Wanty, який на третьому етапі став жертвою атаки гірського козла.
Після завалу гонку на деякий час зупинили, після чого ухвалили рішення про часткову нейтралізацію: ніяких розривів у загальному заліку, на фініші не розігрувалися ні боніфікаційні секунди, ні очки у спринтерський залік – лише боротьба за перемогу на етапі. Це гарантувало збереження рожевої майки лідера загального заліку данцю Мадсу Педерсену із Lidl Trek, який вчора виграв п’ятий етап.
У фінішному спринті Гроувз випередив бельгійця Мілана Фретена із Cofidis і француза Поля Маньє із Soudal Quick Step, який також потрапив у завал за 73 км до фінішу. Для Гроувза це друга в кар’єрі перемога на Джиро, першу він здобув у 2023 році.
Результати шостого етапу:
Завтра, 16 травня, на гонщиків чекає перший гірський етап нинішньої Джиро: 168 км з Кастель ді Сангро до гірського фінішу в Тальякоццо (11,9 км з середнім градієнтом у 5,6%).