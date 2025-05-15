Джиро д’Італія. Гроувз виграв шостий етап, Хіндлі зійшов

Австралійський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Кейден Гроувз став переможцем шостого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 15 травня, гонщики подолали найдовший етап нинішньої Джиро – 228 км здебільшого рівнинної дистанції з Потенци до Неаполя.

Маршрут 6 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Гонка проходила в дощових умовах, і це спричинило масовий завал у голові пелотону за 73 км до фінішу. Внаслідок завалу зійшов з гонки переможець Джиро-2022, австралієць Джей Хіндлі з Red Bull Bora. Також зійшов Діон Сміт із Intermarche Wanty, який на третьому етапі став жертвою атаки гірського козла.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.



The race is neutralized for the moment, we'll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Після завалу гонку на деякий час зупинили, після чого ухвалили рішення про часткову нейтралізацію: ніяких розривів у загальному заліку, на фініші не розігрувалися ні боніфікаційні секунди, ні очки у спринтерський залік – лише боротьба за перемогу на етапі. Це гарантувало збереження рожевої майки лідера загального заліку данцю Мадсу Педерсену із Lidl Trek, який вчора виграв п’ятий етап.

У фінішному спринті Гроувз випередив бельгійця Мілана Фретена із Cofidis і француза Поля Маньє із Soudal Quick Step, який також потрапив у завал за 73 км до фінішу. Для Гроувза це друга в кар’єрі перемога на Джиро, першу він здобув у 2023 році.

🔻 Not one, but two attempts at anticipating the sprint. And despite coming close to the win, the sprinters would battle it out in Napoli



🔻Non uno ma due tentativi di fuga per anticipare lo sprint. Una coppia sfiora l'impresa a pochi km dalla gloria, ma sono i velocisti a… pic.twitter.com/hyvRmPx90g — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Результати шостого етапу:

Завтра, 16 травня, на гонщиків чекає перший гірський етап нинішньої Джиро: 168 км з Кастель ді Сангро до гірського фінішу в Тальякоццо (11,9 км з середнім градієнтом у 5,6%).