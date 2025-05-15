Кривдниця Світоліної не впоралася з Паоліні у півфіналі турніру в Римі

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (5) перемогла американку Пейтон Стернс (42) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

У першому сеті Стернс вигравала 5:3, подавала на партію і мала три сет-пойнти, однак реалізувати їх не змогла. Надалі перевага Паоліні була беззаперечною.

The Paolini Party isn't over 🗣️@JasminePaolini conquers Stearns 7-5, 6-1 and moves one step closer to Italian History 🏆#IBI25 pic.twitter.com/5UA7AAQgVS — wta (@WTA) May 15, 2025

За матч італійка не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Півфінал, 15 травня

Жасмін Паоліні (Італія) – Пейтон Стернс (США) 7:5, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. У фіналі Паоліні зіграє проти переможниці матчу між Коко Гофф (3, США) та Чжен Ціньвень (8, Китай).

Паоліні проведе другий для себе фінал на рівні WTA 1000. Минулого року вона стала переможницею змагань у Дубаї.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі в Римі поступилася американці Пейтон Стернс.