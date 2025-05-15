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Кривдниця Світоліної не впоралася з Паоліні у півфіналі турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 15 травня 2025, 18:25
Кривдниця Світоліної не впоралася з Паоліні у півфіналі турніру в Римі
Жасмін Паоліні
Getty images

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (5) перемогла американку Пейтон Стернс (42) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

У першому сеті Стернс вигравала 5:3, подавала на партію і мала три сет-пойнти, однак реалізувати їх не змогла. Надалі перевага Паоліні була беззаперечною.

За матч італійка не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Півфінал, 15 травня

Жасмін Паоліні (Італія) – Пейтон Стернс (США) 7:5, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. У фіналі Паоліні зіграє проти переможниці матчу між Коко Гофф (3, США) та Чжен Ціньвень (8, Китай).

Паоліні проведе другий для себе фінал на рівні WTA 1000. Минулого року вона стала переможницею змагань у Дубаї.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі в Римі поступилася американці Пейтон Стернс.

Internazionali BNL d'Italia Жасмін Паоліні WTA 1000 Пейтон Стернс

Жасмін Паоліні

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