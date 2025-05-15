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Визначилась дата реваншу Джервонти та Роуча

Олександр Булава — 15 травня 2025, 18:20
Визначилась дата реваншу Джервонти та Роуча
Джервонта Девіс
Getty Images

Стала відома дата реваншу між американським чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок відбудеться 16 серпня у Лас-Вегасі. До цього розглядалася дата 21 червня.

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.

Джервонта Девіс Ламонт Роуч

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