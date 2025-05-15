Визначилась дата реваншу Джервонти та Роуча

Стала відома дата реваншу між американським чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок відбудеться 16 серпня у Лас-Вегасі. До цього розглядалася дата 21 червня.

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.